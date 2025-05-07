Житель Рязани задержан за продажу орденов и медалей времен ВОВ

Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Рязани, подозреваемого в незаконном обороте государственных наград. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Рязанец разместил в интернете объявления о продаже наград времён Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Подозреваемого нашли и задержали с поличным при продаже медалей СССР «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и ордена Трудовой Славы.
Ещё 12 наград — медали «За боевые заслуги», «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие» — были изъяты во время обыска в квартире подозреваемого.
По словам Ирины Волк, рязанец собирался продать изъятые награды. В отношении него завели уголовное дело по ст. 324 УК РФ, избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Правоохранители установили личности трёх бойцов, которым были вручены награды. Одна из медалей «За боевые заслуги» уже возвращена родственникам участника войны — красноармейца Ивана Реуцкова. После войны он проходил службу в органах внутренних дел и вышел в отставку в звании майора милиции.
Остальные награды также планируют вернуть законным владельцам.
Ирина Волк: В Рязани полицейские пресекли незаконный сбыт государственных наград на RUTUBE
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