Житель Рязани задержан за продажу орденов и медалей времен ВОВ

Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Рязани, подозреваемого в незаконном обороте государственных наград. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Рязанец разместил в интернете объявления о продаже наград времён Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Подозреваемого нашли и задержали с поличным при продаже медалей СССР «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и ордена Трудовой Славы.

Ещё 12 наград — медали «За боевые заслуги», «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие» — были изъяты во время обыска в квартире подозреваемого.

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По словам Ирины Волк, рязанец собирался продать изъятые награды. В отношении него завели уголовное дело по ст. 324 УК РФ, избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Правоохранители установили личности трёх бойцов, которым были вручены награды. Одна из медалей «За боевые заслуги» уже возвращена родственникам участника войны — красноармейца Ивана Реуцкова. После войны он проходил службу в органах внутренних дел и вышел в отставку в звании майора милиции.

Остальные награды также планируют вернуть законным владельцам.

Ирина Волк: В Рязани полицейские пресекли незаконный сбыт государственных наград на RUTUBE