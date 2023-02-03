Житель Касимова получил 10 лет колонии за убийство нового сожителя бывшей подруги

В Касимове местного жителя приговорили к 10 годам колонии за убийство, сообщила пресс-служба районного суда.

Преступление совершено в августе 2022 года. Гражданин Б. утром выпивал в квартире вместе с бывшей сожительницей и её новым гражданским мужем. Во время пьянки между мужчинами произошла ссора на почве ревности.

Конфликт перерос в драку. Мужчины обменялись ударами, после одного из которых оппонент Б. упал на пол. Касимовец сходил на кухню за ножом и два раза ударил соперника клинком в коридоре. Женщина сумела отобрать оружие, но её бывший сожитель сходил за новым ножом и добил лежащего на полу человека 12 ударами.

Уголовное дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства. Б. полностью признал вину в убийстве.

— Касимовский районный суд Рязанской области признал Б. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении пресс-службы суда.