Житель Екатеринбурга похитил 15-летнюю девочку и посреди ночи привел ее к жене

В Екатеринбурге 51-летний мужчина похитил 15-летнюю девочку, когда ее отец отошел в магазин, портал E1.RU раскрыл подробности этой истории.

Инцидент произошел вечером 14 февраля на улице Куйбышева, 147. Злоумышленник подошел к машине, где сидела девочка, и увел ее в неизвестной направлении. Ребенок не сразу оказала сопротивление, поскольку не слышит и не говорит.

«При этом мужчина, который ее вел, приговаривал: «Никому я тебя не отдам», — говорится в публикации.

Вскоре мужчину задержали. По данным источника, он — водитель. Похититель был сильно пьян. Он водил девочку ночью по улицам, а когда замерз, привел ее домой.

«Там их встретила его жена, которая не обрадовалась гостям и не пустила девушку за порог, а мужа пустила. Под утро девушка дошла до аптеки и жестами попросила фармацевта вызвать помощь, а позвонила в скорую и полицию», — рассказал источник. Реклама

Возбуждено дело по статье о похищении человека. Сейчас с ребенком, по словам отца, все хорошо.