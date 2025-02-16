Житель Екатеринбурга похитил 15-летнюю девочку и посреди ночи привел ее к жене

В Екатеринбурге 51-летний мужчина похитил 15-летнюю девочку, когда ее отец отошел в магазин, портал E1.RU раскрыл подробности этой истории.
Инцидент произошел вечером 14 февраля на улице Куйбышева, 147. Злоумышленник подошел к машине, где сидела девочка, и увел ее в неизвестной направлении. Ребенок не сразу оказала сопротивление, поскольку не слышит и не говорит.
Вскоре мужчину задержали. По данным источника, он — водитель. Похититель был сильно пьян. Он водил девочку ночью по улицам, а когда замерз, привел ее домой.
Возбуждено дело по статье о похищении человека. Сейчас с ребенком, по словам отца, все хорошо.