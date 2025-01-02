Женщина убила 8-летнего сына в Петербурге во время депрессии

Следственные органы Санкт-Петербурга расследуют обстоятельства трагической смерти женщины и 8-летнего мальчика в Центральном районе города.

По данным Следственного комитета, в ночь на 2 января в квартире дома на улице 10-й Советской было обнаружено тело мальчика с признаками насильственной смерти. Также возле дома было найдено тело его матери с травмами, характерными для падения с большой высоты, а также другими телесными повреждениями.

По предварительной версии следствия, женщина совершила убийство ребёнка, после чего покончила с собой.

Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, 43-летняя женщина долгое время страдала от депрессии. Она винила себя за состояние здоровья сына, у которого были проблемы с желудком. В отчаянной попытке помочь ребёнку мать бесконтрольно давала ему антибиотики и занималась самолечением, что только усугубило ситуацию.

Из-за постоянных переживаний женщина ушла с работы, оставив семью на попечение мужа, который один обеспечивал дом. 1 января между супругами произошла ссора, которая закончилась истерикой жены. Прибывшая скорая помощь предложила госпитализацию, но петербурженка от неё отказалась.

После ссоры муж уехал в Ленинградскую область на подработку, оставив жену и сына дома. Оставшись одна, мать, как предполагают следователи, задушила 8-летнего сына подушкой, а затем свела счёты с жизнью.

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Дверь квартиры была закрыта на внутренний замок, что исключает присутствие посторонних.