Женщина пыталась перерезать горло спящей дочери в Башкирии

В Башкирии 52-летняя женщина пыталась перерезать горло своей спящей дочери-шестикласснице, сообщает телеграм-канал Shot.

По данным источника, ЧП случилось 24 апреля в седьмом часу утра в деревне Янтышево Хайбуллинского района. 12-летняя девочка проснулась от сильной боли и увидела мать, которая пыталась резать ей горло кухонным ножом. Девочка начала кричать, женщина закрыла дочери рот рукой, попыталась завершить начатое. В комнату влетел отец и отшвырнул жену от дочери.

Обезумевшая мать начала резать ножом свою руку. Муж скрутил супругу, вызвал скорую помощь, полицию.

Сообщается, что женщину отправили в психбольницу. Проблемы у неё начались осенью 2022 года, после смерти сестры, за которой женщина долго ухаживала. Она похудела на 35 килограммов, постоянно повторяла, что её кто-то преследует и все вокруг не должны жить.

Девочка в больнице, жизнь пациентки вне опасности.

Правоохранители завели дело о покушении на убийство.