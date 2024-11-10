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В Ростовской области в ДТП заживо сгорели мама с 7-летней дочкой

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Алексей Самохин

В результате ДТП в Ростовской области погибли женщина и семилетняя девочка. По информации СМИ, мать и дочь сгорели заживо.

По данным регионального управления ГАИ, 10 ноября в 12.10 на 3-м километре автодороги неустановленный водитель автомобиля «Рено Логан» выехала на встречку и врезалась в автобус «Хайгер», ехавший по маршруту «Константиновск — Ростов-на-Дону». После удара легковушка загорелась, а в автобус врезался ехавший в попутном направлении «Форд Фокус».

Женщина-водитель и девочка-пассажирка «Рено Логан» погибли на месте.

Сотрудники полиции проводят проверку. Также организовала проверку прокуратура региона.

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