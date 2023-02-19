Воскресенье, 19 февраля, 2023
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Женщина и четверо детей погибли в лобовом ДТП на трассе в Мордовии

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Фото: МВД Мордовии

В результате столкновения легковушки с фурой погибли женщина и четверо детей, сообщает пресс-служба УМВД Мордовии.

Авария случилась 19 февраля в 16.00 на 31 километре автодороги Саранск — Сурское — Ульяновск. По предварительным данным, женщина водитель автомобиля «Лада Ларгус» выехала на встречку, где произошло столкновение с полуприцепом «Мерседес». По касательной также была задета автомашина «Хендай Верна».

Женщина и четверо детей погибли в лобовом ДТП на трассе в Мордовии
Фото: МВД Мордовии

После столкновения «Лада» загорелась. Водитель 1986 года рождения, а также четверо детей-пассажиров погибли.

Из-за аварии движение транспорта по дороге ограничивалось.

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