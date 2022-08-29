Жених впал в кому после жесткого ДТП со свадебным авто под Новосибирском

В Новосибирской области на 77-м километре трассы К17Р произошла серьезная авария с участием свадебной машины, пишет КП.

Инцидент произошел 26 августа. По предварительной версии, молодожены расписались и ехали праздновать, однако гости не дождались жениха и невесту.

Сообщается, что автомобиль Datsun on-DO, в котором находилась пара, не уступил дорогу при выезде со второстепенной дороги врезался в иномарку Toyota Corolla.

В итоге 24-летний жених впал в кому. Его подключили к аппарату ИВЛ. Невесте диагностировали травму позвоночника и черепно-мозговая травма.

По словам очевидцев, после ДТП жених лежал на земле, а невеста в крови стояла рядом и плакала.