Понедельник, 29 августа, 2022
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Жених впал в кому после жесткого ДТП со свадебным авто под Новосибирском

В Новосибирской области на 77-м километре трассы К17Р произошла серьезная авария с участием свадебной машины, пишет КП.

Инцидент произошел 26 августа. По предварительной версии, молодожены расписались и ехали праздновать, однако гости не дождались жениха и невесту.

Сообщается, что автомобиль Datsun on-DO, в котором находилась пара, не уступил дорогу при выезде со второстепенной дороги врезался в иномарку Toyota Corolla.

В итоге 24-летний жених впал в кому. Его подключили к аппарату ИВЛ. Невесте диагностировали травму позвоночника и черепно-мозговая травма.

По словам очевидцев, после ДТП жених лежал на земле, а невеста в крови стояла рядом и плакала.

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