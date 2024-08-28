Железнодорожники провели выездной урок безопасности для рязанских школьников

В преддверии начала нового учебного года железнодорожники провели выездной урок безопасности для учащихся нескольких школ г. Рязани. Для детей организовали поездку в дизельном поезде по маршруту Рязань-1 — Лесок и обратно.

Перед началом экскурсии на привокзальной площади станции Рязань-1 сотрудники МЖД провели для школьников инструктаж, напомнили о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, рассказали о значении разметки на пассажирских платформах. Урок безопасности проводился в игровой форме, работники магистрали в костюмах, изображающих железнодорожные знаки и светофор, напомнили ребятам основные правила поведения на объектах железнодорожного транспорта, еще раз объяснили, что при приближении к железнодорожной инфраструктуре категорически запрещается пользоваться гаджетами и наушниками, а для увеличения радиуса обзора необходимо снимать капюшон.

Во время поездки ребятам рассказали о правилах пересечения железнодорожных путей, о том, что движущийся состав быстро остановить невозможно, а тормозной путь поезда может достигать одного километра.

В завершении мероприятия детям раздали тематические брошюры и памятки. Кроме того, каждому был вручен диплом за знание правил безопасного поведения на железной дороге и сладкий подарок. В Рязанской области в границах МЖД с начала 2024 года случаев травмирования несовершеннолетних не зарегистрировано, также как и в 2022 — 2023 гг. Во многом это стало результатом проводимой железнодорожниками профилактической работы.

В преддверии нового учебного года Московская железная дорога обращает внимание родителей и педагогов на необходимость постоянно напоминать детям правила безопасного поведения на железной дороге, поскольку они не всегда способны правильно оценить ситуацию и распознать опасность. Убедительно просим не оставлять детей без присмотра на железнодорожной инфраструктуре.