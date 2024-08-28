Среда, 28 августа, 2024

Железнодорожники провели выездной урок безопасности для рязанских школьников

Автор: Алексей Самохин

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В преддверии начала нового учебного года железнодорожники провели выездной урок безопасности для учащихся нескольких школ г. Рязани. Для детей организовали поездку в дизельном поезде по маршруту Рязань-1 — Лесок и обратно.

Перед началом экскурсии на привокзальной площади станции Рязань-1 сотрудники МЖД провели для школьников инструктаж, напомнили о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, рассказали о значении разметки на пассажирских платформах. Урок безопасности проводился в игровой форме, работники магистрали в костюмах, изображающих железнодорожные знаки и светофор, напомнили ребятам основные правила поведения на объектах железнодорожного транспорта, еще раз объяснили, что при приближении к железнодорожной инфраструктуре категорически запрещается пользоваться гаджетами и наушниками, а для увеличения радиуса обзора необходимо снимать капюшон.

Во время поездки ребятам рассказали о правилах пересечения железнодорожных путей, о том, что движущийся состав быстро остановить невозможно, а тормозной путь поезда может достигать одного километра.

В завершении мероприятия детям раздали тематические брошюры и памятки. Кроме того, каждому был вручен диплом за знание правил безопасного поведения на железной дороге и сладкий подарок. В Рязанской области в границах МЖД с начала 2024 года случаев травмирования несовершеннолетних не зарегистрировано, также как и в 2022 — 2023 гг. Во многом это стало результатом проводимой железнодорожниками профилактической работы.

В преддверии нового учебного года Московская железная дорога обращает внимание родителей и педагогов на необходимость постоянно напоминать детям правила безопасного поведения на железной дороге, поскольку они не всегда способны правильно оценить ситуацию и распознать опасность. Убедительно просим не оставлять детей без присмотра на железнодорожной инфраструктуре.

Железнодорожники провели выездной урок безопасности для рязанских школьников
Железнодорожники провели выездной урок безопасности для рязанских школьников
Железнодорожники провели выездной урок безопасности для рязанских школьников

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