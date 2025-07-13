Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о смерти подростка, страдавшего эпилепсией в Рязанской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело и провести судебно-медицинскую экспертизу о ненадлежащем оказании медицинской помощи подростку в городе Сасово. Об этом сообщает СУ по Рязанской области.

В СК России обратилась рязанка по вопросу неквалифицированного оказания медицинской помощи ее 14-летнему сыну в Сасово Рязанской области. В июне 2025 года женщина вызвала скорую помощь для своего сына, страдавшего эпилепсией. Однако, по словам женщины, врачи выбрали неверную тактику оказания неотложной медпомощи, вследствие чего спустя время подросток скончался. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

В июле 2025 года по данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре прокурор отменила постановление о возбуждении уголовного дела. В настоящее время указанное решение обжалуется следственными органами СК России.