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Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о смерти подростка, страдавшего эпилепсией в Рязанской области

Анастасия Мериакри
Фото со страницы Александра Бастрыкина ВКонтакте

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело и провести судебно-медицинскую экспертизу о ненадлежащем оказании медицинской помощи подростку в городе Сасово. Об этом сообщает СУ по Рязанской области.

В СК России обратилась рязанка по вопросу неквалифицированного оказания медицинской помощи ее 14-летнему сыну в Сасово Рязанской области. В июне 2025 года женщина вызвала скорую помощь для своего сына, страдавшего эпилепсией. Однако, по словам женщины, врачи выбрали неверную тактику оказания неотложной медпомощи, вследствие чего спустя время подросток скончался. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

В июле 2025 года по данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре прокурор отменила постановление о возбуждении уголовного дела. В настоящее время указанное решение обжалуется следственными органами СК России.

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