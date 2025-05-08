Завершено расследование ДТП с грузовиком и автобусом, в котором погибла женщина

Завершено расследование уголовного дела по обвинению водителя автопоезда в столкновении с рейсовым автобусом в Рыбновском районе. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

В июле 2024 года на 175 километре трассы М-5 «Урал» автопоезд под управлением 53-летнего жителя Воронежской области столкнулся с рейсовым автобусом, за рулем которого находился 63-летний рязанец. За автобусом ехал грузовик.

В результате ДТП погибла 37-летняя пассажирка автобуса. Еще 7 человек получили ранения, среди них 65-летняя пассажирка, травмы которой отнесли к тяжкому вреду здоровья.

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Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителю грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Следствие выяснило, что 9 июля 2024 года грузовик следовал за рейсовым автобусом с 10 пассажирами в салоне. Скорость автопоезда была примерно 65 километров в час. Автобус затормозил на красный сигнал светофора. Водитель автопоезда был уставшим и не смог вовремя сориентироваться, в связи с чем произошло ДТП. Транспортные средства в результате аварии повалились на бок. Пострадали 7 пассажиров автобуса, одна пассажирка погибла.

Обвинительное заключение направлено для утверждения в прокуратуру Рязанской области.