Даже незначительное увлечение алкоголем может привести к серьёзной зависимости, от которой очень трудно избавиться. Поэтому так важно не упустить первые признаки этой проблемы. О том, как их распознать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По словам Андрея Осипова, начальная стадия алкогольной зависимости может длиться до пяти лет.

Первым признаком зависимости является желание выпить больше, чем обычно, и опьянеть. Затем у человека появляется привычка снимать напряжение с помощью алкоголя в любых ситуациях. При этом меняется поведение: человек становится шумным, много говорит и ведёт себя слишком активно.

Ещё одним важным признаком начинающегося алкоголизма является употребление спиртных напитков в течение всего дня, независимо от времени суток. Часто на это обращают внимание окружающие.

Характерным признаком алкоголизма также является фраза: «Если я захочу, то пить не буду». Употребление алкоголя может быть связано с генетической предрасположенностью, регулярностью употребления, большими объёмами выпиваемого, общим состоянием здоровья и особенностями метаболизма.