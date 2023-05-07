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Воскресенье, 7 мая, 2023

Заслуженный художник Липецкой области Виктор Маркин скончался на 74-м году жизни

7info
Фото: t.me/lipobl

В возрасте 73 лет ушёл из жизни народный мастер России, почётный наставник и заслуженный художник Липецкой области Виктор Маркин. Об этом сообщил телеграм-канал региона.

Маркин — создатель Центра романовской игрушки, человек, возродивший старинный промысел. Во время работы в Троицкой школе нашёл в огороде осколки глиняных игрушек, заинтересовался их историей. Изучил почти забытый промысел, основал школьный кружок.

За время работы воспитал новое поколение мастеров, представил романовскую игрушку во Франции, Италии, Индии, Китае, в музеях по всей России.

Прощание с мастером пройдёт 9 мая с 12 часов в Центре романовской игрушки, который находится в селе Троицкое Липецкого района, на улице Гагарина, 60.

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