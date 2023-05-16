На главнуюНовости Рязани 16.05.2023 15:12 Зампред правительства показал красоту цветущих рязанских садов 7info Заместитель председателя правительства Рязанской области Виталий Артёмов опубликовал видео, в котором показал красоту цветущих рязанских садов. Запись сделана утром на территории Старожиловского района. — Утро в Старожиловском районе. Рязанские сады, — подписал сообщение Артёмов. Читайте также Школьный музей села Алёшня Рязанской области хранит память о земляках, защищавших Родину Заседание по делу об убийстве Елены Логуновой перенесли из-за болезни обвиняемого Неадекватный мужчина изнасиловал и избил девушку в Балтийске В Орле 15 мая простились с руководителем шоу-балета «Эмоушн» Юлией Алёшиной Мужчина хотел убить учительницу начальных классов с помощь СВУ в полене Выпускница Брянского филиала РАНХиГС Анастасия Болховитина скончалась в 26 лет Хищения при закупках гумпомощи для бойцов СВО вскрыли в Воронежской области Лукашенко впервые показался на публике после слухов о тяжёлой болезни Виталий Артёмов Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Рязанские учителя могут стать участниками телешоу на федеральном канале Начался отбор участников нового сезона телешоу «Классная тема!» Губернатор Рязанской области призвал руководителей начинать рабочий день с вопросов, которые беспокоят людей На заседании правительства региона Павел Малков заслушал отчёт руководителя ЦУР о работе с обращениями граждан. Рязанская область получит на ремонт дорог и развитие общественного транспорта ещё 1,7 млрд рублей Деньги пойдут, в частности, на ремонт 46,5 км дорог в 5 районах региона. В рязанском МКЦ пройдёт концерт «Итальянское солнце и русская душа» 23 мая певица Татьяна Гончарова-Костяковская выступит в сопровождении оркестра русских народных инструментов под руководством Александра Лаврухина. До 26 градусов тепла ожидается в Рязанской области 17 мая Ночью в регионе воздух остынет до 4-9 градусов. В Рязанском районе дорожные инспекторы оперативно доставили в больницу беременную женщину 23-летней рязанке потребовалась срочная помощь врачей. Глава минобразования Рязанской области выразила соболезнования родным и близким Натальи Жмуровой и Татьяны Селивановой Ольга Щетинкина отметила, что Педагогов отличали такт, мудрость и глубокое знание своего дела. Умерла профессор Рязанского госуниверситета Татьяна Селиванова С 1997 по 2008 год Татьяна Владимировна работала в должности ответственного секретаря приемной комиссии РГПУ имени С.А. Есенина. Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о наезде самоката на девочку в Рязани 14-летняя рязанка получила серьёзную травму ноги и попала в больницу. На полигоне в Зеленино Рязанской области работает инженерная техника Открытого горения сейчас нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области. В России стартовала акция помощи бездомным животным Все желающие могут организовать мероприятие помощи бездомным животным и выиграть призы. Рязанец в ходе пьяной ссоры до смерти избил знакомого По информации следователей, мужчины распивали алкоголь на улице, и подозреваемый нанёс оппоненту множество ударов по голове.