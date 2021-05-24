Заместители губернатора Рязанской области отчитались о доходах

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Опубликованы сведения о доходах заместителей губернатора Рязанской области за 2020 год.

Первый зампред правительства региона Алла Рослякова за год заработала 2 миллиона 546 тысяч 369,04 рублей. У неё в собственности квартира, в пользовании – парковочное место. Два автомобиля Hyundai Tucson.

Евгений Беленецкий задекларировал доход 2 миллиона 462 тысячи 601,91 рубль. Владеет земельными участками, домом. У двух несовершеннолетних детей в пользовании квартиры в Украине и США, у третьего – дом и земельный участок в России.

Светлана Горячкина заработала за год 2 миллиона 560 тысяч 837,77 рублей. В собственности часть земельного участка с домом, в пользовании квартира.

Доход Романа Петряева составил 2 миллиона 733 тысячи 945,45 рублей. Владеет квартирой, также имеет части ещё в двух квартирах.

Дмитрий Филиппов за год заработал 2 миллиона 571 тысячу 764,73 рубля. В собственности у него квартира, также есть квартира в совместной собственности с супругой.

Ранее появились данные о доходах Николая Любимова.