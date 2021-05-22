Губернатор Рязанской области отчитался о доходах за 2020 год

- Advertisement -

Сайт правительства Рязанской области опубликовал декларацию о доходах губернатора за 2020г.

Доход Николая Любимова составил 4 миллиона 419 тысяч 923,55 рублей.

Супруга главы региона Оксана Любимова заработала за год 2 миллиона 937 тысяч 635,95 рублей.

Любимовы владеют двумя квартирами, кладовкой, машиноместом. Автомобиля у губернатора нет, его жена собственница Audi Q7. Сделок с недвижимостью семья в прошлом году не проводила.

Младшая дочь Любимовых доходов не имеет. Информация о старшей дочери-студентке в декларацию не вносится.