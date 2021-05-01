Заместитель брянского мэра поскандалила с журналистами

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Накануне в Брянске возле здания Арбитражного суда региона состоялось выездное совещание вопросу вырубки лип на улице Горького ради расширения парковки, пишут «Новости Брянска».

На встрече присутствовала заместитель мэра Марина Холина. Как утверждается, ей не понравилось, что там также были журналисты.

Так, чиновница назвала совещание закрытым и запретила снимать ее и других представителей органов власти. Также она призвала корреспондента портала удалить уже имеющиеся фотографии.

Кроме того, журналист «Брянского ворчуна» Александр Чернов не прекратил съемку, и Холина решила, что тот своими действиями или словами оскорбил ее.

Как пишет СМИ, заместитель мэра подала заявление в правоохранительные органы.