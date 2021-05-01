4.4 C
Рязань
Суббота, 1 мая, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Заместитель брянского мэра поскандалила с журналистами

Никита Брыкин
- Advertisement -

Накануне в Брянске возле здания Арбитражного суда региона состоялось выездное совещание вопросу вырубки лип на улице Горького ради расширения парковки, пишут «Новости Брянска».

На встрече присутствовала заместитель мэра Марина Холина. Как утверждается, ей не понравилось, что там также были журналисты.

Так, чиновница назвала совещание закрытым и запретила снимать ее и других представителей органов власти. Также она призвала корреспондента портала удалить уже имеющиеся фотографии.

Кроме того, журналист «Брянского ворчуна» Александр Чернов не прекратил съемку, и Холина решила, что тот своими действиями или словами оскорбил ее.

Как пишет СМИ, заместитель мэра подала заявление в правоохранительные органы.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,536ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]