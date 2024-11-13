Забытый герой полковник Павел Папенгут

В 1931 году в китайской провинции Синцзянь произошло сражение, в котором белые и красные были союзниками.

Прошёл тот период России, в котором герои потерпевшей поражение Белой гвардии были под запретом. Сейчас исследователи имеют возможность выявить их имена. Это люди, которые ценой своих жизней пытались возвратить России те духовно-нравственные ценности, что были разрушены в результате Октябрьской революции 1917 года. Один из них – сподвижник знаменитого атамана Дутова, полковник Павел Папенгут. Носившие эту фамилию обрусевшие немцы, отличившиеся в боевых действиях разных периодов истории XX века, имеют непосредственное отношение и к Рязанскому краю.

Запомнившаяся фамилия

Впервые о фамилии Папенгут я услышал в 1979 году, будучи студентом одного из рязанских вузов, от краеведа Николая Турбина. Николай Петрович рассказывал, что в Рязанской губернии проживали некоторое время потомки этих обрусевших немцев, прославившихся на военном поприще Российской империи. По словам Турбина, приезжал на Рязанщину к родственникам в том числе и сподвижник знаменитого атамана Дутова, полковник Павел Петрович Папенгут. С той поры фамилия эта запомнилась. И пытался я выявить по отношению носящих её людей какие-то подробности. Но все мои попытки в этом отношении были тщетны. Маститые рязанские историки и корифеи краеведения ничего о такой фамилии не знали. И в один голос заявляли, что произведший на меня в свое время сильное впечатление рассказ Турбина о проживавших в Рязани Папенгутах может быть и ошибочен в силу самых различных причин (среди них указывались в том числе и такие, как старческий маразм (Турбин в 1979 году был уже в весьма почтенном возрасте), и просто обычный вымысел, коим злоупотребляют подчас некоторые краеведы в желании сотворить «историческую сенсацию».

Поскольку я стараюсь проверять с помощью документальных данных достоверность информации, ставшей известной со слов старожилов, историю дворян по фамилии Папенгут в средствах массовой информации я долгое время не афишировал. А стал это делать, когда удалось обнаружить документ, согласно которому можно совершенно конкретно утверждать, что в 1918 году на Рязанщине родился Борис Папенгут. Его родители – капитан 322-го пехотного полка Леонтий Оскарович и его супруга Екатерина Петровна. Их сын Михаил Леонтьевич и дочь действительного статского советника Софья Христофоровна Папенгут стали крестными новорожденного мальчика. Этот факт позволяет считать рассказ Николая Турбина достоверным.

Родственные связи

Николай Петрович рассказывал, что Папенгуты приехали в Рязанскую губернию со Смоленщины. Первоначально обосновались они на Троицкой слободе (бывшей тогда пригородом Рязани), в доме ветеринара 35-й артиллерийской дивизии по фамилии Кроузольд. А потом переселенцев приютила на время рязанская семья Штейертов. В результате исследовательской работы выяснилось, что Павел Петрович Папенгут был племянником дворянина Леонтия Оскаровича, – отца родившегося на Рязанщине Бориса (у Леонтия Оскаровича были два родных брата – Павел и Петр, а сын Петра Павел и есть как раз тот человек, которому посвящена эта статья). Удалось обнаружить и послужной список Павла Петровича по состоянию на 1931 год. Привожу его в сокращении и с некоторым редактированием: «Полковник Павел Петрович Папенгут — сын действительного статского советника, бывшего помощника военного губернатора Самаркандской области Петра Оскаровича Папенгута. Из обрусевших немцев, православный, потомственный дворянин Смоленской губернии. Окончил Ташкентский Наследника цесаревича кадетский корпус, Михайловское артиллеристское училище по 1 разряду в 1914 году. В Первую Мировую служил в полевой легкой артиллерии. К 1918 году – поручик. В Гражданскую войну воевал на стороне Белой армии: штабс-капитан (на 07.1919); капитан (на осень 1920); подполковник (на 11.1921). Член подпольной военной организации «Союз офицеров». После командирования с письмом к атаману А.И. Дутову, остался у него и стал ближайшим сподвижником, начальником штаба отряда. Эмигрировал на китайскую территорию, в Синьцзянь».

Сподвижник атамана

Атамана Александра Ильича Дутова советские чекисты ликвидировали в 1921 году. Папенгут стал после этого председателем комиссии по приему документов покойного. Потом создал так называемый «Офицерский союз». И вместе с другими русскими мирно проживал в Китае, возвращаясь к прежним боям лишь в своих воспоминаниях. Но в 1931 году в провинции Синцзянь взбунтовались проживавшие там мусульмане. Для подавления восстания китайские власти сформировали специальный отряд из мобилизованных бывших русских военных, командовал которыми как раз наш герой – полковник Павел Папенгут. Восстание мусульман проходило под антикитайскими, панисламистскими и пантюркистскими лозунгами. В традициях мусульманского джихада началась повсеместная резня. Убивали как китайское население, так и всех не мусульман, включая русских. Китайские войска не в силах были остановить злодеяния, и повстанцы занялись уничтожением всех «неверных», − в том числе женщин и детей. И в корне изменил ситуацию лишь отряд русских эмигрантов под командованием Папенгута. Вот что писал тогда один из китайских чиновников: «Артиллерийские залпы сотрясали окна. Мусульмане подошли к самым воротам. Единственной надеждой оставалась стойкая когорта из 300 белогвардейцев, под командованием бывшего царского офицера Папенгута». А сам Павел Петрович, описывая это событие, был краток: «Чтобы спасти себя и китайское население от поголовного истребления, мы решились биться. Был выбран подходящий момент. И после короткого боя город остался за нами».

По большому счету, атаки мусульман были отбиты всего четырьмя пулеметчиками-белогвардейцами. Известны их фамилии, – капитаны Мезин, Масленников, Фадеев и Козаков. Но воевали папенгутовцы не только, как говорится, за идею. Получали они за боевые действия и значительные деньги. Любопытно, что финансировало китайцев, в том числе и отряд Папенгута, Советское Правительство (объясняется это тем, что восставших мусульман поддержали Великобритания и Япония, поставляя инструкторов и оружие). Так что сражение за Синьцзян, – это одна из тех немногих военных операций, в которых русские белые и красные были союзниками. Когда же восстание мусульман было подавлено, по ультимативному требованию правительства Советского Союза китайские власти Павла Петровича Папенгута, авторитет которого среди населения неимоверно вырос, расстреляли. Советской власти такие герои были тогда не нужны.

Евгений Данилин