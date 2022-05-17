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Вторник, 17 мая, 2022

За убийство в Рязани задержали безработного мужчину

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7info
7info

За убийство в Рязани задержали безработного мужчину

В Рязани безработного мужчину 1987 года рождения подозревают в  убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. 

По версии следствия, преступление совершено ночью 17 мая. Нетрезвый задержанный пришёл в квартиру к потерпевшему и ударил его ножом в грудь. Несколькими часами ранее между мужчинами произошел конфликт из-за женщины.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Решается вопрос об аресте. По уголовному делу назначены экспертизы. Расследование продолжается. 

За убийство в Рязани задержали безработного мужчину

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