За убийство в Рязани задержали безработного мужчину

В Рязани безработного мужчину 1987 года рождения подозревают в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, преступление совершено ночью 17 мая. Нетрезвый задержанный пришёл в квартиру к потерпевшему и ударил его ножом в грудь. Несколькими часами ранее между мужчинами произошел конфликт из-за женщины.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Решается вопрос об аресте. По уголовному делу назначены экспертизы. Расследование продолжается.