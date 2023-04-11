За сутки в Рязанской области от воды освободились 15 приусадебных участков

Главное управление МЧС по Рязанской области приводит данные о прохождении половодья в регионе по состоянию на 14 часов 11 апреля.

За сутки от воды освободились 15 приусадебных участков — в Полянах, Заокском, Коростово, Агро-Пустыни и Кадоме.

Подтоплены в регионе 4 низководных моста — в Старожиловском, Шиловском и Спасском районах, 6 участков дорог — в Спасском, Кадомском, Рязанском и Ермишинском районах, а также 146 приусадебных участков — в Рязани, Рязанском и Кадомском районах.

Уровень воды в Оке в черте Рязани понизился за сутки на 17 сантиметров до 540 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста Рязани.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке понизился на 10 сантиметров до 631 сантиметра выше нулевой отметки.

В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 13 сантиметров до 625 сантиметров выше нулевой отметки.

В реке Мокша в черте р.п. Кадом уровень воды понизился на 6 сантиметров до 648 сантиметров выше нулевой отметки.

В реке Проня в черте н.п. Быково уровень воды понизился на 4 сантиметра до 232 сантиметров выше нулевой отметки.

В районе села Троица уровень воды в реке Ранова понизился на 5 сантиметров до 577 сантиметров выше нулевой отметки.

У Скопина уровень воды в реке Верда понизился на 1 сантиметр до 123 сантиметров выше нулевой отметки.

6 населённых пунктов отрезаны водой — в Шиловском, Ермишинском, Старожиловском и Рязанском районах. В Рязанской области организовано 4 лодочных переправы.