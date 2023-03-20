Понедельник, 20 марта, 2023
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За сутки уровень воды в Оке в Рязани повысился на 56 сантиметров

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Фото ГУ МЧС России по Рязанской области

ГУ МЧС России по Рязанской области информирует о прохождении половодья. За сутки уровень воды в Оке в Рязани поднялся на 56 сантиментов. Такие сведения ведомства актуальны на 16.00 20 марта.

Сейчас уровень воды на 178 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста Рязани. В регионе по-прежнему остаются подтопленными 13 низководных мостов, участок дороги в Михайловском районе. 9 населённых пунктов отрезаны водой.

Обстановка с половодьем в Рязанской области находится на контроле ГУ МЧС России по Рязанской области.

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