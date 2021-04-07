За сутки уровень воды в Оке в черте Рязани поднялся на 71 см

За сутки 6 апреля уровень воды в реке Оке в черте Рязани поднялся на 71 см. Теперь вода превышает нулевую отметку на 276 см. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, река поднялась на 32 см в районе села Старая Рязань. Теперь там уровень воды составляет 372 см выше нулевой отметки.

В районе Касимова Ока поднялась еще на 36 см и превысила нулевую отметку на 189 см.

Самое масштабное превышение наблюдается в районе села Троица. Несмотря на то, что за сутки река Ранова поднялась на 9 см, уровень воды на участке превышает нулевую отметку на 798 см. На 469 см выше нулевой отметки поднялась и река Проня в черте Быково.

Движение по дороге «Рязань-Коростово-Заокское» у Шумаши перекрыли. Местные жители могут объехать половодье по низководному мосту у населенного пункта Терехово Шиловского района. На участке организована работа лодочной переправы.