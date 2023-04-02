spot_img
Воскресенье, 2 апреля, 2023
Татьяна Проводина

За сутки уровень Оки в Рязани вырос на 16 сантиметров

На главнуюНовости РязаниНовости Касимова
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

Уровень воды в реке Ока в черте Рязани по данным на 13:00 2 апреля составляет 554 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста Рязани. За сутки он вырос на 16 сантиметров.

Об этом сообщает ГУ МЧС по Рязанской области, ссылаясь на Рязанский гидрометцентр.

В районе села Старая Рязань уровень воды в реке Оке повысился на 15 сантиметров до 547 сантиметров выше нулевой отметки.

В районе Касимова уровень воды в Оке поднялся на 20 сантиметров до 509 сантиметров выше нулевой отметки.

В реке Мокша в черте р.п. Кадом уровень воды повысился на 5 сантиметров до 644 сантиметров выше нулевой отметки.

Уровень воды в реках Проня, Ранова и Верда в населённых пунктах Быково, Троица и Скопин понизился.

Подтопленными в Рязанской области остаются 12 низководных мостов, 5 участков дороги и 104 приусадебных участка. Отрезаны водой 10 населённых пунктов. В регионе организовано 6 лодочных переправ.

В областном главке МЧС подчеркнули, что обстановка находится на постоянном контроле.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации