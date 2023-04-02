За сутки уровень Оки в Рязани вырос на 16 сантиметров

Уровень воды в реке Ока в черте Рязани по данным на 13:00 2 апреля составляет 554 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста Рязани. За сутки он вырос на 16 сантиметров.

Об этом сообщает ГУ МЧС по Рязанской области, ссылаясь на Рязанский гидрометцентр.

В районе села Старая Рязань уровень воды в реке Оке повысился на 15 сантиметров до 547 сантиметров выше нулевой отметки.

В районе Касимова уровень воды в Оке поднялся на 20 сантиметров до 509 сантиметров выше нулевой отметки.

В реке Мокша в черте р.п. Кадом уровень воды повысился на 5 сантиметров до 644 сантиметров выше нулевой отметки.

Уровень воды в реках Проня, Ранова и Верда в населённых пунктах Быково, Троица и Скопин понизился.

Подтопленными в Рязанской области остаются 12 низководных мостов, 5 участков дороги и 104 приусадебных участка. Отрезаны водой 10 населённых пунктов. В регионе организовано 6 лодочных переправ.

В областном главке МЧС подчеркнули, что обстановка находится на постоянном контроле.