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Среда, 5 мая, 2021
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За сутки более миллиона рублей мошенники похитили с карт рязанцев

7info7
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За сутки с банковских карт рязанцев мошенники похитили 1 067 406 рублей. Такие данные 5 мая опубликовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

У пенсионерки из Рязани злоумышленники, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка, похитили 62 400 рублей. Также мошенники под предлогом продажи фототехники на сайте бесплатных объявлений завладели средствами рязанца. В общей сложности он перевёл молшенникам 30 140 рублей.

Ещё два случая хищения средств зафиксированы в в Московском и Михайловском районах, где у 40-летнего жителя областного центра и 48-летней москвички с банковских счетов мошенники вывели 737 429 и 237 437 рублей соответственно.

Полиция призывает граждан быть более ответственными по отношению к своим сбережениям.

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