Среда, 31 января, 2024
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За прошедший год рязанцы перевели мошенникам 500 млн рублей

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За прошедший год более 1000 жителей Рязанской области стали жертвами мошенников. Они перевели злоумышленникам почти 500 миллионов рублей.

Во всей стране случаи мошенничества участились на 33%, сообщает ГТРК «Ока». При этом жертвами становятся как пенсионеры, так и молодые люди.

Действуют мошенники по известным и отработанным схемам: представляются сотрудниками ФСБ, правоохранительных органов, госслужащими и даже показывают подтверждающие документы.

Однако, напоминают рязанцам в региональном УМВД, сотрудники этих служб никогда не звонят на телефоны гражданским лицам, не присылают свои документы и другие фотографии.

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