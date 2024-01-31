За прошедший год рязанцы перевели мошенникам 500 млн рублей

За прошедший год более 1000 жителей Рязанской области стали жертвами мошенников. Они перевели злоумышленникам почти 500 миллионов рублей.

Во всей стране случаи мошенничества участились на 33%, сообщает ГТРК «Ока». При этом жертвами становятся как пенсионеры, так и молодые люди.

Действуют мошенники по известным и отработанным схемам: представляются сотрудниками ФСБ, правоохранительных органов, госслужащими и даже показывают подтверждающие документы.

Однако, напоминают рязанцам в региональном УМВД, сотрудники этих служб никогда не звонят на телефоны гражданским лицам, не присылают свои документы и другие фотографии.