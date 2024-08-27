За продажу сатанинской атрибутики на касимовца завели уголовное дело

В Касимове местного жителя обвиняют в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Отмечается, что обвиняемый разместил объявление о продаже предметов псевдорелигиозной атрибутики сатанинской направленности. Верующие пользователи сети «Интернет» увидели в них образы православных святых с элементами, сходными с экстремистской символикой до степени смешения.

Мужчину обвиняют в совершении публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу, в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Уголовное дело передано в суд.