Вторник, 27 августа, 2024

За продажу сатанинской атрибутики на касимовца завели уголовное дело

Автор: 7info 2

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В Касимове местного жителя обвиняют в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Отмечается, что обвиняемый разместил объявление о продаже предметов псевдорелигиозной атрибутики сатанинской направленности. Верующие пользователи сети «Интернет» увидели в них образы православных святых с элементами, сходными с экстремистской символикой до степени смешения.

Мужчину обвиняют в совершении публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу, в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Уголовное дело передано в суд.

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