За полгода рязанские кинологи со служебными собаками нашли 17 взрывоопасных предметов.

В Управлении Росгвардии по Рязанской области подвели итоги работы кинологов ОМОН за первое полугодие текущего года.

Кинологи с собаками обследовали свыше 600 объектов и выезжали для поиска подозрительных предметов более 250 раз.

В отряде особого назначения сейчас служат 4 минно-розыскные собаки, среди которых немецкие и бельгийские овчарки. Кинологи выезжают с собаками на осмотр всех подозрительных предметов, не только потенциально взрывоопасных. Перед проведением массовых мероприятий отряд обследует школы, стадионы, улицы и площади Рязани.

В областном Управлении Росгвардии гражданам напомнили правила поведения при обнаружении подозрительных предметов. Нельзя к ним прикасаться и передвигать их, нужно сразу же обратиться в экстренные службы.