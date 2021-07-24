За ночь в Туве восемь человек погибли в двух ДТП

В пятницу, 23 июля, в Туве произошло два жестких ДТП. В результате погибли восемь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике.
Одно из страшных ДТП произошло около 20:50 на 4-м километре дороги «Подъезд к городу Кызылу». По предварительной информации, 31-летний житель села Ийме за рулем грузовика Shacman при движении в сторону Кызыла не уступил дорогу на круговом движении легковушке. Из-за этого рабочий ООО «Строй Экспресс» буквально подмял под себя Honda Accord.
В легковушке ехала семья из пяти человек, жители села Сарыг-Сеп. Помимо трех взрослых внутри были и дети в возрасте года и семи лет.
Водитель грузовика был трезв, а наличие алкоголя у другого водителя установят судмедэксперты.
Еще одна страшная авария случилась около 22:05 на дороге «Эрги-Барлык — Кызыл-Мажалык». По предварительной информации, пять жителей села Эрги-Барлык ехали по трассе. В какой-то момент 37-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание машины.
Выяснилось, что никто из пассажиров в машине не был пристегнут. К тому же, водитель не имел прав, а за последний год привлекался к ответственности за нарушение ПДД восемь раз. Были замечены случаи и пьяного вождения.