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За ночь в Туве восемь человек погибли в двух ДТП

Елена Лобанова
За ночь в Туве восемь человек погибли в двух ДТП
Фото пресс-службы МВД по Республике Тува
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В пятницу, 23 июля, в Туве произошло два жестких ДТП. В результате погибли восемь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике. 

Одно из страшных ДТП произошло около 20:50 на 4-м километре дороги «Подъезд к городу Кызылу». По предварительной информации, 31-летний житель села Ийме за рулем грузовика Shacman при движении в сторону Кызыла не уступил дорогу на круговом движении легковушке. Из-за этого рабочий ООО «Строй Экспресс» буквально подмял под себя Honda Accord. 

— Вероятно, что во время движения у грузовика отказали тормоза. Из-за этого он не смог остановить автомобиль на кругу, — говорится в сообщении. 

В легковушке ехала семья из пяти человек, жители села Сарыг-Сеп. Помимо трех взрослых внутри были и дети в возрасте года и семи лет. 

— На месте ДТП скончались 25-летний водитель, пассажир с переднего сидения и 7-летний ребенок из Honda Accord. В больницу госпитализировали 32-летнюю пассажирку, годовалого ребенка и 22-летнюю девушку. Состояние пострадавших крайне тяжелое, — говорится в сообщении. 

Водитель грузовика был трезв, а наличие алкоголя у другого водителя установят судмедэксперты. 

Еще одна страшная авария случилась около 22:05 на дороге «Эрги-Барлык — Кызыл-Мажалык». По предварительной информации, пять жителей села Эрги-Барлык ехали по трассе. В какой-то момент 37-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание машины. 

— В результате скончались все находящиеся в автомобиле люди: пассажиры 39, 37 и 29 лет погибли на месте, водитель — по дороге в больницу, а 10-летний ребенок в медучреждении рано утром, — говорится в сообщении. 

Выяснилось, что никто из пассажиров в машине не был пристегнут. К тому же, водитель не имел прав, а за последний год привлекался к ответственности за нарушение ПДД восемь раз. Были замечены случаи и пьяного вождения.

  • За ночь в Туве восемь человек погибли в двух ДТП
  • За ночь в Туве восемь человек погибли в двух ДТП
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