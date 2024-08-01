Четверг, 1 августа, 2024

За незаконный отстрел лося рязанцу грозит 2 года лишения свободы

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/umvd62

В Рязанском районе завершили расследование уголовного дела по незаконному отстрелу лося. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По версии следствия, в мае этого года 58-летний рязанец застрелили лося у деревни Богданово. Выстрел услышали работники охотхозяйства и обратились в полицию. Егери и сотрудники правопорядка обнаружили в чаще тушу лося, застреленного тремя выстрелами. Выяснилось, что в это время охотник вернулся к дачному дому в деревне Богданово, в котором остановился, и попросил своих приятелей помочь ему с транспортировкой туши. Однако когда мужчины вернулись за лосем, там их встретили стражи правопорядка.

Против охотника возбудили уголовное дело по ч.1 ст.258 УК РФ.Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо – лишение свободы на срок до 2 лет.

Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд.

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