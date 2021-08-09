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Понедельник, 9 августа, 2021
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За неделю ямы в Рязани заделали на десяти улицах

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За неделю ямы в Рязани заделали на десяти улицах
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Мэрия Рязани отчиталась о ремонте дорог за прошлую неделю и обнародовала план работы на предстоящие дни.

С 29 июля по 5 августа заделка аварийных ям и выбоин проводилась на улицах Октябрьской, Зубковой, Вишнёвой, Быстрецкой, Семашко, Почтовой, Стройкова, а также на Касимовском шоссе и Первомайском проспекте. В общей сложности удалось отремонтировать 640 кв. м дорожного полотна.

На предстоящей неделе планируется ремонт на улицах Советской Армии, Центральной, Энгельса, Толстого, Великанова, Стройкова, Касимовском шоссе.

На улицах Гагарина, Черновицкой и Московском шоссе нанесена разметка. На предстоящей неделе разметку планируется продолжить работы на Московском шоссе.

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