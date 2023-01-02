За неделю во время ДТП в Москве погибли три человека

С 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года на территории города Москвы зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 107 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 10 детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

Наиболее распространёнными видами ДТП на прошедшей неделе стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов — 48 и 33 случая соответственно.

С участием велосипедистов произошло 2 дорожно-транспортных происшествия.

Самым аварийным днем стал вторник, в этот день зарегистрировано 28 ДТП.

Наименьшее число дорожных аварий произошло в субботу — 7 ДТП.