За неделю в Перинатальном центре Рязани родились 4 пары близнецов

За прошедшую неделю в Перинатальном центре Рязани родились четыре пары близнецов, сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Две пары малышей появились на свет в срок, ещё две — немного раньше положенного.

Все новорождённые — однополые: три пары мальчиков и одна пара девочек.

Реклама

Доношенные малыши уже выписаны домой.

Те, кто родился раньше срока, продолжают лечение и набирают вес в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей Перинатального центра.

С начала 2025 года в центре уже родились 10 пар двойняшек и близнецов.