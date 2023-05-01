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Понедельник, 1 мая, 2023

За неделю 33 человека обратились к медикам в Рязанской области из-за укусов клещей

Photo by form PxHere
Photo by form PxHere

На минувшей неделе в медорганизации Рязанской области обратились 33 человека, включая 11 детей, пострадавшие от укусов клещей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве напоминают, что чаще всего клещи нападают в лесопарковых зонах, лесных массивах, кладбищах и на дачных участках.

В 2023 году инфекций, передающихся клещами, не зафиксировано.

Защититься от укусов клещей можно, соблюдая правила:

— находясь на природе, используйте светлую одежду, максимально закрывайте кожные покровы, одевайте головной убор;

— используйте современные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды;

—   проводите само- и взаимоосмотры каждые 15-30 минут;

— осматривайте домашних животных после прогулки.

Если клещ присосался, нужно как можно скорее обратиться к медикам для его удаления и определения дальнейшей тактики лечения.

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