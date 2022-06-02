За мат при детях могут ввести наказание

В России могут ввести ответственность за нецензурную брань в присутствии детей или в их адрес. С инициативой выступила директор Института воспитания Российской академии образования Наталья Агре. В интервью радио «Комсомольская правда» она пояснила, что контролировать соблюдение нормы будет в первую очередь само общество. Предполагается дополнить КоАП соответствующими поправками.

Контроль нужен не только со стороны силовых ведомств, но в первую очередь граждан, – отметила Наталья Агре. По её словам, это договорённости о том, что мы возвращаемся к определённому культурному коду, где мат при детях не используется.