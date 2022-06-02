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Четверг, 2 июня, 2022

За мат при детях могут ввести наказание

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Татьяна Проводина

За мат при детях могут ввести наказание

В России могут ввести ответственность за нецензурную брань в присутствии детей или в их адрес. С инициативой выступила директор Института воспитания Российской академии образования Наталья Агре. В интервью радио «Комсомольская правда» она пояснила, что контролировать соблюдение нормы будет в первую очередь само общество. Предполагается дополнить КоАП соответствующими поправками.

Контроль нужен не только со стороны силовых ведомств, но в первую очередь граждан, – отметила Наталья Агре. По её словам, это договорённости о том, что мы возвращаемся к определённому культурному коду, где мат при детях не используется.

«Если взрослые позволяют себе такое при детях, то у нас получаются совершенно разные понятия, что происходит внутри системы образования и в повседневной жизни», — пояснила Наталья Агре.

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