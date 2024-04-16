За кражу видеоаппаратуры и зубных щеток рязанцу грозит уголовное дело

В Рязани состоится суд над 35-летний местным жителем. Мужчину обвиняют в серии краж электроники и непродовольственных товаров. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

В сентябре прошлого года мужчина похитил из магазина электроники видеоаппаратуру, а спустя время — 2 упаковки зубной паты и 17 зубных щеток из магазина бытовой химии. Общая стоимость похищенного имущества составила около 20 тысяч рублей.

Рязанцу грозит уголовное дело. Его направили мировому судье для рассмотрения по существу.