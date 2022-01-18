За день в Рязани эвакуировали 13 мешающих уборке снега машин

За прошедшие сутки, 17 января, Госавтоинспекция Рязанской области эвакуировала с улиц города 13 автомобилей, мешающих уборке снега, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Одна из машин — Volkswagen Golf — припарковалась на пешеходном переходе на улице Интернациональной. Автомобиль направили на спецстоянку.

В ведомстве напомнили, что стоянка машин ближе 15 метров от места остановки общественного транспорта создаёт препятствия для безопасной посадки и высадки пассажиров, остановка на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними — аварийные ситуации для пешеходов.

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Полиция попросила рязанцев обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств.