За 2 месяца сделки с ипотекой в бизнес-классе достигли 75%

Доля ипотека в бизнес-классе за 2 месяца выросла на 25%. Специалисты компании «Мармакс» выяснили, что за последние два месяца процент ипотечных сделок в бизнес-классе вырос до 75%. Такую динамику они связывают с появлением большого количества специальных предложений по субсидированию ипотечных ставок и льготных условий, возможностью взять ипотеку в рассрочку и внедрению специальных акций от застройщиков.

В целом с начала года и по настоящее время в данном сегменте по региональным показателям доля ипотеки держалась на уровне 50%, что схоже с показателями в аналогичный период прошлого года – 55%.

«Интересно, что наибольшим спросом на сегодняшний день пользуются программы с субсидированием, при которых девелопер за счет собственных денежных средств снижает процентную ставку клиента. Так, например, в рамках действующей программы Господдержка 2020 мы предоставляем ставку 3,7% на весь срок, а также снижаем ее до 0,01% на первые несколько лет». Такие привлекательные условия подходят и для семейной ипотеки, — отмечает коммерческий директор девелоперской компании «Мармакс», Валерия Русакова – Также можно отметить и востребованность ипотеки без первоначального взноса, по которой зафиксировано большое количество одобрений».

Более того, для удобства своих клиентов компания «Мармакс» начала сотрудничество со Сбербанком по выдаче ипотеки траншами, которая также будет давать возможность клиенту сэкономить на процентах. По условиям новой программы вступительный взнос будет начинаться от 15%. После поступления средств на счет девелопера для покупателя откроется кредитная линия на разницу между ценой квадратного метра и суммой первоначального взноса. Количество траншей не будет превышать 5 раз, а их размер варьируется от 100 рублей до полной суммой кредита.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 200 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.

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