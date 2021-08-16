Юрист рассказал, как бороться с пьяницами на лавочках

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Адвокат Евгений Корчаго рассказал, как бороться с пьяницами, которые распивают алкоголь на придомовой территории. Слова юриста приводит РИА «Новости».

Адвокат посоветовал регулярно вызывать полицию, чтобы пьяницам было некомфортно находиться на участке. Евгений Корчаго напомнил, что распитие алкоголя на лавочках, во дворах и других общественных местах является административным нарушением и влечет наложение штрафа от 500 до 1 500 рублей.

— Чтобы сохранить лавочки и отвадить от вашего подъезда пьяниц, необходимо сделать их пребывание некомфортным. Например, если пьяная компания появится у вас во дворе и захочет весело провести время с алкоголем, необходимо немедленно вызвать полицию. Рекомендуется также кооперироваться с соседями, чтобы дежурная часть получила сразу несколько вызовов и ужесточила контроль территории возле вашего дома, — посоветовал Корчаго.

Адвокат также порекомендовал при звонке называть точный адрес и просить привлечь виновных к административной ответственности. Также специалист рассказал о необходимости уточнять номер, под которым зарегистрировано обращение. Он может понадобиться при обжаловании бездействия сотрудников полиции.

Нарушителям обязаны выписать штраф. Если он не уплачен вовремя, то их вызывают в отдел полиции для привлечения ответственности. А за это грозит арест на 15 суток.

На действия или же бездействия полицейских в соответствии с федеральным законом о полиции в свою очередь можно пожаловаться в вышестоящие органы МВД или вышестоящему должностному лицу, прокуратуру либо в суд, добавил Корчаго.