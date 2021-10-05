11.2 C
Рязань
Вторник, 5 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Юные рязанские спортсмены победили на Международном турнире по боксу

Александр Ильин
Юные рязанские спортсмены победили на Международном турнире по боксу
Фото: ИД «Пресса»

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Молодые спортсмены из Клепиковского района Рязанской области стали победителями XXVII Международного турнира по боксу. Об этом пишет ИД «Пресса».

Соревнование проходило в городе Пицунда в Абхазии с 30 сентября по 5 октября. В турнире приняли участие 4 воспитанника спортивной школы «Триумф»: Никита Кузин, Игорь Зубков, Роман Мартынов и Максим Косырев. 

В течение 6 дней ребята боролись со спортсменами из России и стран ближнего зарубежья. 

В результате Никита Кузин и Игорь Зубков заняли первое место в турнире, Роман Мартынов – второе, на третьем — Максим Косырев.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,695ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]