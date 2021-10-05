Юные рязанские спортсмены победили на Международном турнире по боксу

Молодые спортсмены из Клепиковского района Рязанской области стали победителями XXVII Международного турнира по боксу. Об этом пишет ИД «Пресса».

Соревнование проходило в городе Пицунда в Абхазии с 30 сентября по 5 октября. В турнире приняли участие 4 воспитанника спортивной школы «Триумф»: Никита Кузин, Игорь Зубков, Роман Мартынов и Максим Косырев.

В течение 6 дней ребята боролись со спортсменами из России и стран ближнего зарубежья.

В результате Никита Кузин и Игорь Зубков заняли первое место в турнире, Роман Мартынов – второе, на третьем — Максим Косырев.