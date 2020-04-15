Жительница Томска прогулялась голой во время самоизоляции

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Голая девушка устроила «представление» на улицах Томска. Она выбралась на улицу и старалась остановить попутный автомобиль.

Фото — РЕН ТВ

В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры с места событий. При просмотре контента видно, что женщина не может поймать попутку с первого раза. Вторая попытка тоже оказалась неудачной. А на третий раз удача улыбнулась: водитель остановил авто, а также освободил место для странной пассажирки. Последняя запрыгнула в машину и уехала вместе с новым «другом».

Отмечается, что об инциденте узнали правоохранители. Они нашли и задержали женщину. После этого ее отдали в распоряжение врачей.