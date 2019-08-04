Жительница Казани отбилась от мужчины с ножом, укусив его

Неизвестный набросился на девушку в Казани. Мужчина был вооружен ножом. Жертва сумела отбиться от налетчика.

Известно, что пострадавшая шла домой от подруги. За несколько минут до нападения она увидела, что за ней идет неизвестный, который озирается по сторонам. Стоило девушке дойти до неосвещенного участка улицы, шедший за ней гражданин набросился и ударил ее по голове. В руке нападавшего потерпевшая увидела холодное оружие, однако стала отчаянно оказывать сопротивление. В ходе борьбы жительница Татарстана укусила преступника за руку. После этого он скрылся.

Затем пострадавшая вызвала на место ЧП полицейских и медиков, а также набрала своему супругу. Прибывшие на место происшествия врачи нашли у девушки сотрясение мозга. По горячим следам задержать нападавшего не вышло. Розыск мужчины продолжается, сообщает Про Казань.