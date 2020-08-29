ЖительКузбасса расстрелял соседей из ружья: есть погибшие

28 августа в Топках Кемеровской области 72-летний местный житель решил расправиться с соседями. Он устроил стрельбу, после которой один взрослый погиб, а один ребенок оказался раненым.

Как сообщает Сибдепо, соседи, живущие в Топках, долго конфликтовали между собой. 28 августа 72-летний мужчина, взяв с собой охотничье ружье, отправился к давним оппонентам разбираться. Он спрятал оружие под одеждой.

Первой на пути агрессивного мужчины оказалась хозяйка дома. Он ударил соседку, она позвала сына и велела ему позвать отца.

«Супруг выбежал из дома, в это время сосед произвел несколько выстрелов из имеющегося у него ружья в их сторону. Очевидцы-соседи вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. 38-летний мужчина от полученного огнестрельного ранения скончался на месте», — рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета.

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Во время пальбы пожилой стрелок попал в 14-летнего ребенка потерпевших. Парень был доставлен в больницу с ранением плеча. Преступник был задержан. Сейчас по факту случившегося ведется расследование.