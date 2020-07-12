Жители Челябинска нашли труп соседки по капелям крови с потолка

Двухнедельный труп нашли в одной из квартир Челябинска. Жители дома на улице Красных Пилотов вызвали полицейских после того, как у них с потолка потекла кровь.

Найденное тело принадлежало пенсионерки. Узнать о смерти женщины смогли соседи спустя две недели. Когда из квартиры потекла красная маслянистая жидкость и начал распространяться ужасный запах, жильцы дома вызвали полицию. Правоохранители взломали дверь в квартиру, в которой лежала умершая женщина. Ей было 76 лет. Об этом сообщает Регион online.