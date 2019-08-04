Житель Курской области расстрелял гаишника из ружья

В Курском регионе местный житель застрелил из ружья инспектора ДПС. Убийство было совершено в населенном пункте Уланок Суджанского района.

54-летний мужчина произвел выстрел в голову 27-летнего сотрудника ОГИБДД ОМВД по Суджанскому району, который находился при исполнении служебных обязанностей. Стрелял курянин из охотничьего ружья. От полученного ранения потерпевший умер, а стрелок скрылся с места ЧП.

По факту инцидента было заведено уголовное дело. Подозреваемого сумели задержать. Ведется расследование, сообщает Росбалт.