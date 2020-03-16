Жесткое задержание студента за нарушение ПДД засняли на видео

Жесткое задержание студента засняли на видео в Тюмени. Молодого человека скрутили за пересечение дороги в неположенном месте.

Информация об инциденте и видео с места событий появились в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте. При просмотре контента можно заметить, как два сотрудника ДПС «заламывают» парня около машины, пытаясь посадить его в патрульный Ford.

В Сети люди по-разному отреагировали на этот случай. Одни пожалели студента. Другие заявили, что он сам себе вырыл яму.