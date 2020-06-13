Женщине перерезали горло в центре Калуги

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Накануне ночью у гаражного кооператива «Гранит» недалеко от сквера на улице Маршала Жукова в Калуге было найдено тело женщины. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».

По словам очевидцев, местную жительницу изнасиловали и убили. Личность убитой установлена. Ей было 33 года. На теле женщины обнаружена резаная рана шеи.

В Сети появились кадры с места случившегося. Устанавливаются все подробности происшествия. Возбуждено уголовно дело.