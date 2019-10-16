Женщина убила и расчленила соседа по коммуналке

В Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве соседа по коммунальной квартиры задержана женщина 1978 года рождения. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.



Части тела мужчины были найдены около одного из домов по Канонерскому острову ещё 5 апреля 2019 года. Тогда же было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). О задержании подозреваемой сообщили сегодня.



По версии следствия, убийство было совершено 29 марта в коммуналке одного из домов в Кустарном переулке. Во время ссоры на почве длительных неприязненных отношений женщина ударила своего соседа 1980 года рождения молотком по голове, а затем добивала ногами. После этого она расчленила труп, упаковала части тела по полиэтиленовым пакетам и за несколько раз перевезла на маршрутке к месту их обнаружения.



Следователи подали в суд ходатайство о помещении задержанной под стражу, расследование уголовного дела продолжается.



Фотографии из уголовного дела опубликовал сайт РЕН ТВ.

