Женщина рассказала о падении с высоты на автомобиль

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Хозяйка автомобиля Toyota рассказала об инциденте, который произошел в ночь на 9 мая на Нарвском проспекте в Петербурге. Как ранее сообщалось, на него упала с высоты местная жительница, пишет портал «78.ru».

Владелица машины отметила, что ее разбудил вой сирены. Сначала ей показалось, что на авто упал не человек, а что-то похожее на мешок. Она отошла от окна и вскоре услышала голоса во дворе, перемежающиеся криками.

Затем она увидела, как мужчина подтаскивал в подъезд девушку, которая не стояла на ногах. Когда на улице стало светло, водитель поняла, что девушка, которую волок мужчина, и была «мешком».

По ее словам, тело, разбив стекло, немного провалилось внутрь авто. Хозяйка машины узнала, что на третьем этаже в доме живет неблагополучная семья. Возможно, именно их она видела в ту ночь из окна.

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