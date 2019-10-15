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Женщина погибла, еще 6 человек пострадали в ДТП на «Скандинавии»

15 октября на трассе «Скандинавия» случилось ДТП с участием микроавтобуса Peugeot. Машина с пассажирами в салоне не доехала до Выборга Ленинградской области и перевернулась.

ЧП случилось примерно в 9 часов утра в Курортном районе Петербурга. В 5-ти километрах километрах от ЗСД из-за наледи случился переворот микроавтобуса Peugeot Boxer, который следовал по Скандинавскому шоссе в сторону города Выборга.

В итоге несовместимые с жизнью травмы получила пассажирка 1962 года рождения. Она умерла на месте ЧП. Кроме того, сообщается, что травмированными оказались еще 6 человек. Информация об инциденте была размещена в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети Вконтакте.

Фото и видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

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