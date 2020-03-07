Женщина избила кондуктора автобуса в Батайске

Жительница Батайска (Ростовская область) избила кондуктора автобуса. ЧП случилось 4 марта 2020 года.

Согласно мнению кондуктора, на территории района «Авиагородок» в автобус зашла пассажирка с тремя детьми и заплатила проезд меньше положенного. При этом кондуктор напомнила, что бесплатно может ехать лишь один несовершеннолетний. Когда автобус поехал, многодетная мать захотела покинуть салон и потребовала свои денежные средства от кондуктора. Последняя отказалась возвращать деньги, за что получила удар в лицо, а затем упала.

Агрессивную женщину оттащили другие пассажиры. Теперь потерпевшая собирается обратиться в правоохранительные органы, сообщает Регион Онлайн.